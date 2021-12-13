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شاهد.. الصحة العالمية: أوميكرون يشكل خطرا عالميا كبيرا

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي رصد في أكثرمن 63 دولة يشكل "خطرا عالميا كبيرا" مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة.

العالم – خاص بالعالم

حالة كبيرة من عدم التيقن تحيط بأوميكرون المتحور من فيروس كورونا، هذا ورد في إفادة فنية صدرت عن منظمة الصحة العالمية حول المتحور أوميكرون الذي رصد لأول مرة الشهر الماضي في جنوب أفريقيا وهونج كونج

جميع الأدلة الأولية الصادرة عن منظمة الصحة تشير إلى تفادي اوميكرون للاستجابات المناعية وقدرة الفيروس المحتملة على مقاومة المناعة التي توفرها الأجسام المضادة وما قد يتسبب في ارتفاع سريع للاصابات مع عواقب وخيمة.

المنظمة أعلنت أن تكرر الإصابة بالفيروس في جنوب أفريقيا والبيانات الأولية من هناك تظهر أن حالات الإصابة بأوميكرون أقل شدة من حالات الإصابة بسلالة دلتا بالرغم من انه ما زال غير واضح إلى أي مدى يمكن أن يكون أوميكرون أقل ضراوة.

في بريطانيا سجلت اول حالة وفاة جراء اوميكرون ما دفع رئيس الوزراء البريطاني برويس جونسون الى تشجيع التطعيم بالجرعة الثالثة في البلد الذي تشكل الاصابات فيه بالمتحور الجديد نسبة اربعين بالمئة من مجموعة الاصابات

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون : "إن جرعتين من اللقاح لن تكفيان لكبح المتحور أوميكرون". لذا أعتقد أن الفكرة التي تعتبر أن أوميكرون أكثر اعتدالا، يجب أن نضعها على جنب وبالتالي فإن أفضل شيء يمكننا القيام به هو الحصول على الجرعة المعززة".

في السياق نفسه اجرى علماء بريطانيون دراسة حول فاعلية نظام التطعيم باللقاحات لإنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة المتحور أوميكرون والنتيجة كانت أنه لا ينتج الاجسام المضادة، الأمر الذي يرجح زيادة الإصابات بين من أصيبوا من قبل بالفيروس أو تم تطعيمهم باللقاحات.

ويأتي انتشار المتحور الجديد بعد أن خففت اغلب الدول الاوروبية بشكل مبكر القيود الصحية علاوة على انخفاض معدلات التطعيم على أخذ جرعة معززة.

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