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'البنتاغون': لا عقاب لعسكريين قتلوا مدنيين 'بالخطأ' في كابول

'البنتاغون': لا عقاب لعسكريين قتلوا مدنيين 'بالخطأ' في كابول
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

قررت وزارة الدفاع الأميركية عدم معاقبة العسكريين الأميركيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيّرة، والتي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في كابول نهاية آب الماضي.

العالم - الأميركيتان

وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي، إنه لم «يكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية».

كما اتخذ وزير الدفاع لويد أوستن، هذا القرار بشأن هذه الضربة التي حدثت في الأيام الأخيرة من الوجود الأميركي في أفغانستان بعد تلقيه تقريراً من اثنين من كبار الضباط.

كما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان المفتش العام لسلاح الجو الأميركي حقق في تفاصيل هذه الغارة التي وقعت في 29 آب، ولم يجد أي انتهاكات للقانون، لكنه ترك للقيادة العسكرية قرار تأديب الأشخاص المتورطين أو توبيخهم أو تخفيض رتبتهم.

وأفادت الصحيفة أن أوستن وافق على توصيات قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكنزي وقائد العمليات الخاصة ريتشارد دي كلارك بأنه لا ضرورة لاي عقوبة.

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