شاهد.. تغييرات أساسية في العقيدة القتالية الاسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

وقال البشتاوي في حديث لبرنامج مع الحدث المؤسسة الامنية والعسكرية الصهيونية تدرك التحولات الكبری التي حصلت منذ العام 2000 الی اليوم فهناك تغير حتی في العقيدة القتالية لجيش الاحتلال الاسرائيلي. لم يعد جيش الاحتلال يستطيع كما كان في السابق اقتحام عواصم أو مدن عربية بسهولة.

وأوضح ان نظرية الحسم السريع انتهت وبدأ الاحتلال بتطبيق نظرية الجدر والتخفي وراء الجدران.

وأكد البشتاوي ان عملية التصعيد التي يقوم بها الاحتلال نابعة من حالة خوف ومأزق كبر منذ عملية سيف القدس مشيراً الی نمو حالة المقاومة للاحتلال في المناطق المحتلة عام 1948، تسببت باعتقالات مستمرة ومداهمات كثيرة لمحاولة اخماد أي حالة انتفاضة فلسطينية في هذه المناطق.

وأشار الی محاولات يقوم بها الاحتلال لتفعيل التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية وهو ما يضر بالمقاومة والقضية الفلسطينية.

وبيّن ان دور الشاباك وجهاز أمان والجيش الاسرائيلي يتراجع في الميدان وبدأت عناصر الاحتلال الابتعاد عن الشباب الفلسطيني فحتی الجندي والضابط أصبح بحاجة الی حراسة محصنة خوفاً من عمليات الطعن والدهس.