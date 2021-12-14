الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. تغييرات أساسية في العقيدة القتالية الاسرائيلية

الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي ان العقيدة القتالية الاسرائيلية تحولت من نظرية الحسم السريع الی نظرية بناء الجدر والتخفي وراء الجدران.

العالم - خاص بالعالم

وقال البشتاوي في حديث لبرنامج مع الحدث المؤسسة الامنية والعسكرية الصهيونية تدرك التحولات الكبری التي حصلت منذ العام 2000 الی اليوم فهناك تغير حتی في العقيدة القتالية لجيش الاحتلال الاسرائيلي. لم يعد جيش الاحتلال يستطيع كما كان في السابق اقتحام عواصم أو مدن عربية بسهولة.

وأوضح ان نظرية الحسم السريع انتهت وبدأ الاحتلال بتطبيق نظرية الجدر والتخفي وراء الجدران.

وأكد البشتاوي ان عملية التصعيد التي يقوم بها الاحتلال نابعة من حالة خوف ومأزق كبر منذ عملية سيف القدس مشيراً الی نمو حالة المقاومة للاحتلال في المناطق المحتلة عام 1948، تسببت باعتقالات مستمرة ومداهمات كثيرة لمحاولة اخماد أي حالة انتفاضة فلسطينية في هذه المناطق.

وأشار الی محاولات يقوم بها الاحتلال لتفعيل التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية وهو ما يضر بالمقاومة والقضية الفلسطينية.

وبيّن ان دور الشاباك وجهاز أمان والجيش الاسرائيلي يتراجع في الميدان وبدأت عناصر الاحتلال الابتعاد عن الشباب الفلسطيني فحتی الجندي والضابط أصبح بحاجة الی حراسة محصنة خوفاً من عمليات الطعن والدهس.

روابط ذات صلة

"الجهاد الإسلامي تدين بشدة استقبال "بينت" من قبل حكام الامارات

الجبهة الشعبيّة تطالب بالتصدّي للهرولة الرسميّة العربيّة للتطبيع مع الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ذكرى انطلاقتها.. حماس: المقاومة هي سبيل التحرير والمفاوضات سراب

فرقاطة فرنسية مسلحة بصواريخ موجهة تدخل البحر الأسود

السفير الايراني في لندن: علی الغرب أن يثبت جديته في مفاوضات فيينا بالغاء الحظر

في سنة 2021 .. برميل الخام الثقيل الايراني يسجل زيادة بـ 29.3 دولار

شوارع واشنطن تشهد لوحات تصف ابن سلمان بـ"المنشار"

الطاقة الذرية الايرانية تزيح الستار عن 3 ادوية مشعة جديدة