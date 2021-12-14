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سوريا.. مرتزقة تركيا يختطفون أطفالاً بمدينة الباب شمالي حلب

سوريا.. مرتزقة تركيا يختطفون أطفالاً بمدينة الباب شمالي حلب
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي واصلت ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي في المناطق التي تحتلها حيث أقدمت خلال الساعات الماضية على اختطاف أطفال والاستيلاء على ممتلكات أحد المواطنين بعد طعنه وذلك في منطقة الباب بريف حلب الشمالي.

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مصادر محلية أن "مرتزقة الاحتلال التركي قاموا بخطف أطفال من مدينة الباب وقرية تل بطال بريف حلب الشمالي بهدف ابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحهم".

ولفتت المصادر إلى "إصابة مواطن بجروح بليغة جراء الاعتداء عليه وطعنه من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في بلدة قباسين بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي الذين سلبوه ما بحوزته من أموال وأشياء ثمينة".

وتستمر حالة الفلتان الأمني في المناطق التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين مع تزايد الممارسات الإجرامية التي يتبعها هؤلاء وتندرج ضمن سياسة التضييق على الأهالي الموجودين في المنطقة لتهجيرهم من خلال عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح وفرض الأتاوات وممارسة الإرهاب بحقهم لإجبارهم على ترك منازلهم بغية الاستيلاء عليها بشكل نهائي.

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