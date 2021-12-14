الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان: ارتفاع قتلى الانقلاب العسكري إلى 45 مع وفاة مصاب

السودان: ارتفاع قتلى الانقلاب العسكري إلى 45 مع وفاة مصاب
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد مصابي التظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري متأثراً بإصابته منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

العالم - السودان

وقالت اللجنة في بيان إن "روح الشهيد أحمد كامل رمضان، 18 سنة، ارتقت اليوم متأثراً بإصابته في مليونية 13 نوفمبر، بعد تعرضه لرصاصة في العنق من قبل قوات الانقلاب في مواكب أم درمان ومكوثه في العناية المكثفة لمدة شهر"، مشيرة إلى أن عدد القتلى منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم ارتفع إلى 45.

وكان عشرات الآلاف من السودانيين خرجوا أمس الإثنين في مواكب بعدد من المدن السودانية، رفضاً للانقلاب العسكري، وطبقاً للجنة الأطباء نفسها، فإن 60 من المشاركين في مواكب الخرطوم وأم درمان أصيبوا نتيجة الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع.

من جهة أخرى، نظم تجمع المهنيين السودانيين بولاية النيل الأزرق وقفة احتجاجية رفضاً للانقلاب العسكري وشرعنته ومن أجل إسقاطه، وبناء سلطة الشعب المدنية الخالصة.

روابط ذات صلة

بسبب "إعلان سياسي"!..موجة الخلافات تغرق "تحالف الأوساط السياسية" في السودان

مراسل العالم: الشعب السوداني لا يريد العسكر

دعوات لمظاهرات مليونية في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'الجهاد': حريصون على شراكتنا مع 'حماس' لحماية الثوابت الفلسطينية

السودان: ارتفاع قتلى الانقلاب العسكري إلى 45 مع وفاة مصاب

بالفيديو.. المطران حنا: الإنحياز للشعب الفلسطيني واجبا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا

المغرب.. قرار استثنائي بشأن آلاف المغاربة العالقين خارج البلاد

مصر.. بيان عاجل ينذر المواطنين من وجود غاز سام في الهواء

كورونا يتفشى في "مانشستر يونايتد" ويؤجل مباراته اليوم