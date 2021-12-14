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شاهد ما تمثله زيارة"بينيت"إلى أبو ظبي

الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

قالت الأعراب لبينت وطأت أرض الامارات أهلا، وحللت سهلا في أبو ظبي كضيف خفيف الظل ثقيل الملفات، اما من تركتهم خلفك من المعذبين الفلسطينيين، فلا يضيرك أمرهم ولا تبتئس بما قدمت يداك بحقهم من تشريد وتهجير وقتل.

العالم - مراسلون

هو حال امراء الصحراء الذين استقبلوا "بينت" وانزلوه منازل القادة التاريخيين، في وقت هو ذاته يدرك انه لن يكون من هؤلا.

لكن اذا كان استقبال بينت لدى قيادة الامارات يشكل حالة متقدمة من التطبيع، فان هذا المشهد شكل لدى الفلسطينيين حالة متقدمة من الوحدة على رفض التطبيع بوصفه ضوءا اخضر لزيادة الاحتلال في عدوانه .

بالنسبة للفلسطينيين بات واضحا ان لا احد من المطبعين يرى بعينيه فلسطين وقضيتها، لكن في تل ابيب يعتبرون ان التهافت العربي على التطبيع واستقبال قادة الاحتلال في الرباط وابو ظبي والمنامة يعني ان العرب قبلوا باستباحة ارض الفلسطينيين وعرضهم والاعلام الاسرائيلي الذي وصف زيارة بينت لابوظبي بالتاريخية لم يخف شماتته بالفلسطينيين الذين اصبحوا خلف ظهور المطبعين من العرب.

بعض الاعراب يعيشون نشوة كاذبة كالحمل الكاذب غالبا ما يتحول الى كابوس عند انكشافه .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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