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العامري يكشف عن سبب لإلغاء نتائج الانتخابات العراقية

العامري يكشف عن سبب لإلغاء نتائج الانتخابات العراقية
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، أن الأدلة الدقيقة التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية العليا كفيلة بإلغاء نتائج الانتخابات.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح، في بيان، أن "العامري، استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح"، لافتاً إلى أن "اللقاء بحث آلية تجاوز الازمة السياسية الحالية والخروج من الانسداد السياسي لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بكل اطيافه".

وقال العامري، خلال اللقاء، إن "الادلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة بإثبات تزوير الانتخابات وإلغاء نتائجها"، مضيفاً أن "تقرير الشركة الفاحصة ذكر امكانية تزوير نتائج الانتخابات دون أي أثر جرمي، والمفوضية تقول، إن هذا التهديد الخطير مقبول".

ورحب، بـ"أي استقرار في كردستان لأنه سينعكس على كل محافظات العراق".

من جانبه، قال رئيس وفد الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، إن موقف حزبه واضح لحد الان، ولن يكون مع أي طرف دون آخر ولديه مشتركات يجب أن نتعاون جميعا من أجلها".

وتابع زيباري: "أنتم حلفاؤنا وتربطنا علاقات جهادية وسياسية وحكومية منذ عشرات السنين، ولدينا تفاهمات مع باقي القوى السياسية، ونحن نعمل مع الجميع لحلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي".

وأردف بالقول: "إننا نؤيد دوركم المحوري الفاعل والمهم في إذابة الجليد بين القوى السياسية".

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