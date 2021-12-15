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خطيب زادة يتوقع التوصل قريبا الى تفاهم بين ايران والوكالة الذرية

خطيب زادة يتوقع التوصل قريبا الى تفاهم بين ايران والوكالة الذرية
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن حصول تقدم في المناقشات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، متوقعا التوصل قريبا الى تفاهم بين الجانبين.

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في تصريح ادلى به لقناة "برس تي في" مساء الثلاثاء، إنّ المناقشات بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، افضت الى حدوث تقدم وخفض في الخلافات حول العديد من القضايا.

واضاف: انني لا انوي الدخول في التفاصيل ولكن يمكنني التوقع بان يتوصل الطرفان قريبا الى تفاهم.

ومن حالات الخلاف بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تبديل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في مجمع "تسا" في كرج غرب طهران الذي تضرر اثر عملية تخريب ارهابية.

وفي حينه قال سفير ايران السابق لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي: "نظرا لان التحقيقات الامنية والقضائية حول مجمع "تسا" في كرج مازالت جارية فان معدات المراقبة في هذا المجمع لا تاتي ضمن المعدات الخاضعة للخدمة الفنية". ولهذا السبب فقد تمت الاستفادة من عبارة "معدات محددة" في البيان المشترك الصادر عن الجانبين.

وياتي التقدم الحاصل في المحادثات بين ايران والوكالة الذرية في الوقت الذي تتواصل في فيينا مفاوضات الجولة السابعة لرفع الحظر عن ايران، حيث تجري ايران ومجموعة "4+1" مفاوضات لرفع الحظر وكيفية احياء الاتفاق النووي.

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