دعوات صهيونية لتكرار النكبة الفلسطينية + فيديو

العالم - الاحتلال

الصحفي الصهيوني إيتمار فليشمان يدعو بكل صراحة وبشكل مباشر إلى إعادة أحداث النكبة بحق الفلسطينيين.

فليشمان أنهى كلامه بجملة "لنضعهم في شاحنات ونرميهم خارج الحدود وهكذا ينتهي الأمر".. لكن الأمر لن ينتهي إلا كما يريد ويقرر أصحاب الحق وأصحاب الأرض.

الناشطون على مواقع التواصل ردوا على تصريحات فليشمان العنصرية.

"عبدالله رشيد" كتب: الإرهابي اليهودي إيتمار فليشمان عمل في السابق مستشارا لرئيس وزراء العدو اليهودي نفتالي بينيت، ويكتب في صحف إسرائيلية كبرى مثل واينت وإسرائيل اليوم.. وهذا الإرهابي يدعو هنا علنا إلى ممارسة أبشع انواع التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

"زياد حسن" علق: الصحفي الصهيوني إيتمار فليشمان يتوعد بنكبة جديدة لأننا حسب زعمه نسينا نكبة 48.. نحن بدورنا نتوعده بأن الفلسطيني لم ينس أرضه يوما وعليكم كمحتلين إما الرحيل منها أو الدفن في ترابها.

أما "أسماء المدهون" فكتبت: لو نسينا كان ما دكينا تل أبيب بعد أكثر من سبعين عاما من نكبتنا.. لن ننسى والعودة حق.

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