البرهان يتحدث عن "المخرج الآمن" في السودان

العالم – أفريقيا

وبحسب مراسل العالم في السودان، اكد البرهان خلال تخريج دفعتين عسكريتين بأكاديمية نميري، الأربعاء، عدم التراجع عن ما تم الاتفاق عليه من مبادئ مع حمدوك تحكم الفترة الانتقالية، وهي أسس يجب الاصطفاف الوطني حولها من جميع القوى السياسية الوطنية عدا المؤتمر الوطني على حد قوله.

وجدد البرهان اتهاماته لجهات – لم يسمها – بإثارة الفتن ومحاولات اختطاف ثورة ديسمبر و توظيفها لمكاسب سياسية وايدولوجية لمصلحة دول تريد فرض الوصاية على الشعب السوداني.



يذكر ان اتفاق البرهان حمدوك لاقي رفضا تاما من كافة مكونات الشعب السوداني ومعظم الاحزاب السودانية