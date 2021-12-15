العالم – أفريقيا

وأعرب "فرشاد مقيمي" المدير التنفيذي لمجموعة "ايران خودرو" خلال حفل توقيع العقد، عن سعادته من اعادة تشغيل موقع " سنيران أوتو" في السنغال، مؤكدا أن الشركة ستحقق مستوى قياسيا في انتاج السيارات بها البلد هو الاعلى منذ 10 سنوات.

وأضاف أن الخطوة ستعزز فرص العمل والتنمية الصناعية والاقتصادية في السنغال وحتى التصدير لدول الجوار الافريقية.

وأشار مقيمي أن ثمة برامج مستقبلية للتعاون مع السوق السنغالية، وذلك عبر تمديد الاتفاقية الثنائية بين ايران والسنغال لمدة 7 سنوات.

واستطرد أن 48 سيارة تم انتاجها اليوم في موقع "سنيران أوتو" والشحنة القادمة قيد الارسال الى هذا البلد مبيّنا أن الاتفاقية الثنائية تشمل انتاج سيارات الصالون وتلك التجارية والمخصصة للنقل معلنا استعداد ايران خودرو لتطوير اسطول النقل والمواصلات لهذا البلد.

ولفت الى أن الشركة تخطط لارسال منتجات جديدة من السيارات للسنغال تشمل الساحبات والشاحنات والفان والحافلات الصغيرة والكبيرة والبيك أب اضافة الى افتتاح متجر لبيع قطاع الغيار في داكار و محطتين لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي.