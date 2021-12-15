غروسي يطالب ايران بالالتزام بالاتفاق وينسى بقية الأطراف!

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واعتبر غروسي أنه "لن تكتمل المحادثات النووية في فيينا دون استكمال عمليات التفتيش النووي"، قائلا "إن التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية يضمن للأطراف الأخرى في المفاوضات"، على حد تعبيره.

وأكد أن الاقتراح في فيينا هو "عودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015"، فيما أشار إلى أن "إيران زادت من نشاطاتها النووية وتجاوزت كل الخطوط و دورنا هو التأكد من أن إيران تنفذ أي اتفاق يمكن التوصل إليه كما أن دورنا الرقابي على منشآت إيران النووية هو أساس أي اتفاق".

وقللت ايران من التزاماتها، وفقا للاتفاق النووي، بسبب انسحاب امريكا عام 2018 من الاتفاق وعدم ايفاء الاوروبيين بالتزاماتهم، وذلك بعد ان أمهلتهم لمدة سنتين للوفاء بتعهداتهم.

واليوم أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان بأن أطراف التفاوض الأخرى في فيينا قبلت أن تكون نصوص مقترحات إيران الجديدة على الطاولة أيضا.

وفي تصريح له اليوم الأربعاء خلال ملتقى سفراء ورؤساء ممثليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول الجارة المنعقد في طهران منذ عدة أيام، أعلن أميرعبداللهيان عن التوصل إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الثلاثاء.

وأشار إلى كيفية التعامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً إن هذه المنظمة الدولية استخدمت الأداة الفنية في بعض المراحل للتأثير السياسي على مفاوضات فيينا، وأضاف: لقد توصلنا مساء أمس إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنه تبديد بعض الهواجس المزعومة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني وأن يتبعه استمرار المزيد من التعاون المتبادل مع الوكالة