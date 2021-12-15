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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق الاخير مع ايران شكل تطورا مهما

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق الاخير مع ايران شكل تطورا مهما
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاتفاق الذي توصلت اليه مؤخرا مع ايران، شكل تطورا (يجابيا) مهما.

العالم - ايران

جاء ذلك في البيان الرسمي الصادر عن الوكالة الدولية عقب قرار ايران الطوعي الذي ينص على السماح بتبديل كاميرات مراقبة جديدة بدل الكاميرات التالفة في مجمع "تساي" النووي بمدينة كرج (غرب طهران).

واوضح البيان، ان موافقة طهران على تركيب الكاميرات الجديدة في مجمع تساي في كرج، جاء على خلفية الاتفاق بين رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية "رافائيل غروسي".

ولفت بأن هذا الاتفاق ينصّ ايضا على مواصلة التعاون بين طهران والوكالة الدوية في اطار اتفاق الضمانات، وذلك بهدف حل القضايا العالقة بهذا الشأن.

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