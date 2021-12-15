محمد صلاح يقترب من الغياب عن منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

العالم – أفريقيا

وعلل الاتحاد موقفه بسبب تراجع الوضع الصحي في أفريقيا وعدم توافر الإجراءات الاحترازية اللازمة وهو ما يهدد سلامة نجوم الفرق الأوروبية.

وسيتمثل قرار الأندية الأوروبية في خسارة كبيرة للبطولة تسويقيًا في ظل تصدر نجوم القارة السمراء للمشهد الكروي العالمي.

ويعد محمد صلاح النجم الأول في كرة القدم حاليًا بفضل ما يقدمه مع ليفربول الإنجليزي، ويعول عليه كثيرًا في قيادة منتخب مصر تحقيق كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض المنتخب المصري مواجهة قوية اليوم الأربعاء أمام منافسه التونسي في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021.