روسيا تتوعد ألمانيا برد مناسب على تصرفاتها غير الودية

العالم- روسيا

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في تدوينة مقتضبة عبر "تيليغرام"، الثلاثاء: "التصرفات غير الودية من قبل برلين لن تبقى دون رد مناسب. سيتم إصدار بيان حول هذا الموضوع في أقرب وقت".

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن وزارتها استدعت السفير الروسي لدى برلين عقب إصدار حكم بسجن مواطن روسي مدى الحياة بتهمة اغتيال القائد الميداني الشيشاني السابق، زليمخان خانغوشفيلي، الذي كان يحمل الجنسية الجورجية، في برلين عام 2019، وأبلغته تصنيف دبلوماسيين 2 من روسيا شخصيتين غير مرغوب فيهما.

وأفادت الأجهزة الأمنية الألمانية في وقت سابق بأن المواطن الروسي المدان بارتكاب جريمة القتل وصل إلى برلين بوثائق مزورة، وفي 23 أغسطس 2019 أطلق النار وقتل خانغوشفيلي البالغ من العمر 40 عاما في حديقة تيرجارتن وسط برلين.