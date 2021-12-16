اعتراض رتل لقوات الاحتلال الأمريكي في قريتي الدمخية وأبو ذويل بريف القامشلي

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية من ريف القامشلي لمراسلة سانا أن أهالي قريتي الدمخية وأبو ذويل بريف الحسكة الشمالي اعترضوا بمساندة حاجز للجيش رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من خمس مدرعات ترافقه سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة بها حاول العبور من حاجز الدمخية وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة.

وبينت المصادر أن الأهالي رشقوا مدرعات الاحتلال بالحجارة مجرد وصولها إلى مشارف قرية الدمخية وأجبروها على التراجع والمغادرة ورددوا شعارات تندد بالاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” المرتبطة به.

وأمس الأول اعترض حاجز للجيش العربى السورى رتلاً مؤلفاً من 5 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارات تابعة لميليشيا “قسد” حاولت المرور عبر قرية تل الدهب بريف القامشلى الجنوبي والتوجه إلى مدينة القامشلي وأجبره على التراجع.