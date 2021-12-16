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آليات الاحتلال تجوب شوارع الضفة لاعتقال أبنائها

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

إنه ليل الضفة الغربية، هادىء بطبيعته لكن آليات الاحتلال الاسرائيلية تعكر صفو الهدوء وهي تجوب الشوراع باحثة عن فريسة على الاغلب للاعتقال.

العالم - خاص بالعالم

عشرون معتقلا خلال ساعات ومئتين وخمسين معتقلال خلال اسبوعين اكثر من ثلاثة الاف عملية اعتقال منذ بداية العام الحالي الذي يشارف على الانتهاء.

ارقام صادمة لغير الفلسطينيين اما للفلسطينيين فهي عادية لان من يرى الحدث على الارض غير من يرصده عبر شاشة .

الاحتلال الاسرائيلي لا يكتفي بعمليات الاعتقال اليومية فقط بل يزيد عليها ما يسمى بعمليات المداهمة اليومية للمناطق الفلسطينية التي من المفترض وفق الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين تخضع بالكامل للسلطة الفلسطينية، لكن الاعتداءات الاسرائيلية تثبت ان الاحتلال لا يرى بالسلطة الا سلطة للخدمات المدنية.

الاحتلال الاسرائيلي يحاول بشتى الطرق ان يكبح جماح حركات المقاومة في الضفة لمعرفته المسبقة ان انفجار الضفة لا يمكن السيطرة عليه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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