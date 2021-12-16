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مولوي يقدم أوراق اعتماده....! 

مولوي يقدم أوراق اعتماده....! 
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

إقدام وزير الداخلية اللبناني على أبعاد بعض أفراد المعارضة البحرينية، بذريعة إصدار بيان ينتقد حكومة بلادهم، وسبق للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني، أن رفعت تقريراً أدانت فيه حكومة البحرين لانتهاك حقوق الإنسان، وهذا الأمر غير خافٍ على أحد....!

العالم - لبنان

إن قرار مولوي يخالف كل التشريعات الإلهية والوضعية والأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها شرعة حقوق الإنسان......!

لم يكن البيان الأول والأخير لأحزاب أو معارضة ضد حكومة أو نظام بلادهم منذ تاريخ نشأة لبنان، حيث منحت هذه الميزة ملاذاً للأحرار ولن نكرر ما ذكرته في مقال سابق.....!

ما يثير الريبة والإلتباس، ما سبق وسُرّب عن طعم للوزير، ليلتحق بنادي الرؤساء لاحقاً، مما دفعه لتقديم أوراق اعتماده لخادم الحرمين المقبل، لعله ينال بركته ويستغني عن القضاء ويصبح دولة الرئيس ....!

إننا نقول، لن تنفع هذه الأوراق، بل ستزيد هذه التنازلات والانحناءات الأوامر والطلبات..!

السؤال: أنت وزير لبناني أم مفوض؟!

د.نزيه منصور

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