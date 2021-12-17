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اختفاء 100 ألف رصاصة من معسكر للجيش الصهيوني

اختفاء 100 ألف رصاصة من معسكر للجيش الصهيوني
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشفت «القناة 13» الصهيونية، عن اختفاء أكثر من 100 ألف رصاصة تعود لبنادق من طراز «M16» من مخازن الطوارئ الخاصة بالحرب، في قاعدة عسكرية تقع في منطقة عين زيتيم في الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة.

العالم-فلسطين

وقالت القناة إن «حادث السرقة وقع قبل شهر ونصف شهر»، مشيرةً إلى أن «المخزن المسروق يعود إلى لواء احتياط في الجيش الصهيوني يُعرف باسم الإسكندروني».
وبحسب القناة، فقد اكتُشفت السرقة عندما جاء ضباط من الجيش الإسرائيلي لفحص حالة الذخيرة في المخازن المخصّصة لوقت الحرب.
وأشارت إلى أن التحقيق في الأمر أُحيل إلى الشرطة العسكرية الإسرائيلية، والتي «لم تتمكن بعد من العثور على السارقين».
ونقلت القناة عن مسؤول في الشرطة الإسرائيلية، قوله إن هناك تخوّفاً من أن «تغمر الذخيرة منطقة شمال الاراضي المحتلة وباقي أنحائها، نظراً إلى الأعداد الهائلة من الرصاص المسروق».
وفي السياق ذاته، نقلت القناة السابعة العبرية عن مسؤول آخر في الشرطة الإسرائيلية، قوله إن «عدد الرصاص المسروق من المحزن يصل إلى أكثر من 150 ألف رصاصة».
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن الحادث «خطير وغير عادي»، مشيراً إلى أن ذلك يلحق الضرر بجاهزية الجيش في وقت الطوارئ.

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