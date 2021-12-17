العاروري: كل من يعترض طريق المجاهدين فهو يخدم الاحتلال

العالم ـ فلسطين

وخلال لقائه بعوائل شهداء مجزرة البرج الشمالي بلبنان قال العاروري إن حركة حماس ملتزمة بما يصدر من قيادتها كما يليق بحركة مجاهدة مقاومة ضمن سياسية متفق عليها لا يضيع فيها دم الشهداء ولا التضحيات والجراح.

ونقل العاروري باسم قيادة حماس في الداخل والخارج التعازي والمواساة لأهالي شهداء مجزرة البرج الشمالي.

وقال العاروري:"لا يستطيع أحد أن يعتدي على هذه الحركة ويخرج كأن شيئاً لم يكن ولكل أمر أوانه وطريقته، ولا يضيع حق وراءه مطالب، ولن يثنينا شي عن طريق الجهاد والمقاومة".

وأضاف العاروري:" لا نهن ولا نحزن ولا يخفينا أحد ولا يردنا عن طريقنا أحد فقد استشهد الكثير من أبنائنا وقادتنا، ولم يثننا ذلك عن الذهاب في طريقنا بل نزداد إصرار على المضي".

ودعا الشيخ صالح الدولة اللبنانية للقيام بمسؤوليتها بمعاقبة الذين ارتكبوا جريمة البرج الشمالي.

وأكد العاروري أن حماس رأس الحربة في صدر العدو ورأس حربة الأمة لتحرير فلسطين.

وأوضح أن حماس ستبقى على درب المقاومة وأن قادتها ثابتون على مبادئهم في تحرير فلسطين كل فلسطين.

وقال العاروري:" كونوا مطمئنين أن الشهداء وإن سقطوا برصاص الغدر، فهم شهداء عند ربهم يرزقون لأنهم خرجوا من بيوتهم مهاجرين في سبيل الله وأدركهم القتل".

وقبل أيام، وقع انفجار في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.. وأثناء تشييع شهيد جراء الانفجار والذي هو من حركة حماس، أطلق مسلحون قيل إنهم تابعون لحركة فتح النار على المشيعين.