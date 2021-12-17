الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

دبلوماسي مصري يكشف عن ترحيل سفير الإمارات من مصر.. لهذا السبب

دبلوماسي مصري يكشف عن ترحيل سفير الإمارات من مصر.. لهذا السبب
الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف دبلوماسي مصري، اليوم الجمعة، عن ترحيل السلطات المصرية سفير الإمارات لدى القاهرة، حمد سعيد الشامسي.

العالم-مصر

وقال السفير المصري محمد مرسي، على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، الجمعة، إن قرار ترحيل السفير الإماراتي جاء “بعد أن كشفت التحقيقات مع حسن راتب وشريكه علاء حسنين عضو البرلمان السابق تورطه في تهريب الآثار المصرية بالحقائب الدبلوماسيه الإماراتية”.

وعلق قائلا “قرار صائب يؤكد يقظة أجهزة الأمن والرقابة المصرية، وحسن تصرف وزارة الخارجية بمعالجة الأمر بشكل محترف، وبدون إثارة حرصا على العلاقات مع الإمارات”.

وأضاف “هذا الإجراء لا بد أن يستكمل بإجراء إماراتي مماثل يتضمن سرعة معاقبة السفير الذي أجرم في حق بلده وفي حق البلد الذي استضافه، مع إعادة الآثار التي سبق تهريبها، ومعه إجابة عن ألف تساؤل واستفسار عن سلوك الإمارات الذي يتقاطع ويتعارض مع مصالحنا في ملفات حيوية عديدة لمصر”.

وقبل أيام، قررت نيابة القاهرة إحالة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن، وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “الآثار الكبرى”.

وكان قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة قد جدد حبس راتب 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت “علاء حسانين” لتهريب الآثار.

وواجهت النيابة راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين، والتي تضمنت أن راتب موله ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين.

روابط ذات صلة

مصريون يسخرون من اعادة الاثار المهربة ويؤكدون رفضهم للتطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إطلاق الغاز المسيل للدموع على تجمع لـ'قوى الحرية والتغيير' في السودان

شاهد..هكذا تنتهك حقوق الإنسان في اثيويبا..

دبلوماسي مصري يكشف عن ترحيل سفير الإمارات من مصر.. لهذا السبب

جوهر بن مبارك يدعو التونسيين للاعتصام في شارع الحبيب بورقيبة

بالفيديو..إنتهاء الجولة السابعة من محادثات فيينا

شاهد.. الوفد الايراني في مباحثات فيينا يعود الى طهران..والسبب