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أمير عبد اللهيان يتوجه إلى إسلام أباد

أمير عبد اللهيان يتوجه إلى إسلام أباد
السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

غادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين اميرعبداللهيان طهران مساء اليوم السبت متوجها إلى باكستان للحضور في الاجتماع الطارئ السابع عشر لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان.

العالم - ايران

وأفادت وكالة أنباء فارس ، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، حسين أمير عبد اللهيان ، غادر طهران مساء اليوم السبت متوجهاً إلى إسلام آباد لحضور الاجتماع الطارئ السابع عشر لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. .

ويرافق وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في هذه الزيارة وفد سياسي.

وهذه هي الزيارة الأولى لأمير عبد اللهيان لإسلام أباد عقب تصديه لمنصب وزارة الخارجية ، وقد زار وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي طهران مرتين في عهد الحكومة الحالية لحد الان . وكانت الزيارة الأولى بعد زيارته للمنطقة لبحث التطورات في أفغانستان ، والثانية جاءت إلى طهران لحضور الاجتماع الثاني لجيران أفغانستان.

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