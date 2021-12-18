أمير عبد اللهيان يتوجه إلى إسلام أباد

العالم - ايران

وأفادت وكالة أنباء فارس ، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، حسين أمير عبد اللهيان ، غادر طهران مساء اليوم السبت متوجهاً إلى إسلام آباد لحضور الاجتماع الطارئ السابع عشر لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. .

ويرافق وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في هذه الزيارة وفد سياسي.

وهذه هي الزيارة الأولى لأمير عبد اللهيان لإسلام أباد عقب تصديه لمنصب وزارة الخارجية ، وقد زار وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي طهران مرتين في عهد الحكومة الحالية لحد الان . وكانت الزيارة الأولى بعد زيارته للمنطقة لبحث التطورات في أفغانستان ، والثانية جاءت إلى طهران لحضور الاجتماع الثاني لجيران أفغانستان.