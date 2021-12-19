الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قبلان: من المعيب أن يتحول لبنان الى صفقة سياسية لسبب انتخابي

قبلان: من المعيب أن يتحول لبنان الى صفقة سياسية لسبب انتخابي
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، من المعيب أن يتحول لبنان صفقة سياسية لسبب انتخابي أو سياسي انتحاري.

العالم_لبنان

ورأى أن لبنان لم يشهد منذ تاريخه شهية بهذا الحجم تتعامل مع البلد وكأنه فريسة سهلة لقاض مهووس بخراب البلد رغم النيران الكارثية لعقلية الأفاعي ولعبة الصواعق المجنونة، والآن البلد يعيش مأزقا تاريخيا، والإغلاق السياسي شامل ومؤسسات الدولة مهددة والناس تعاني الويل والثبور، واللعب الخارجي وصل لتخوم الزواريب، والأخطر أن البعض يتموضع سياسيا بخلفية خرائط دولية إقليمية تريد رأس البلد.

فاضاف أن المطلوب اليوم وغدا إنقاذ البلد سياسيا، والحل بالحوار ولو من وراء الستار، لأن الحوار اليوم ضرورة وطنية وإنقاذية ووجودية للبلد، وانسداد الأفق يأخذنا نحو الإنفجار ولن تنفعنا خيم الأمم المتحدة وحفلات التطنيش الدولي والشماتة الإقليمية ومهرجانات الرقص على الجثث، ومن يعتقد أن الإنتصار يمر بمكيدة قضائية أو بغلق الأبواب وخنق الآخر، أو بإحراق البلد أو تجويع الناس وتفخيخ الحلول، أو بفتح البلد لجمعيات الإحصاء المفخخة فهذا يغامر بوجوده لا بوجود لبنان.

وختم بالقول نصيحتي لا تكرروا أخطاء التاريخ لأن لبنان وعيشه المشترك ودولته الجامعة أكبر من مكيدة القتل الرحيم رغم مرارة اللحظة التاريخية التي يمر فيها.

روابط ذات صلة

الشيخ قاووق: معركتنا الانتخابية مع السفارات لا مع الأدوات

بري: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك سريعاً لمعالجة الأزمات

التيار الوطني الحر يدعو لكفّ يد حاكم مصرف لبنان فَورًا ومحاسبته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان لحظة بلحظة.. متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي

بالفيديو.. آخر تطورات الاحتجاجات الشعبية السودانية الغاضبة ضد حكم العسكر

الناشط مشيمع ينهي إضرابه عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن

"أوميكرون".. علامة تظهر عندما تكون نائما!

فرنسا: لا نريد العودة إلى الحرب الباردة مع روسيا

كوريا الشمالية تعلق على تحليق طائرات استطلاع أمريكية قربها