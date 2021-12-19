الجزائر تحول كأس العرب الى 'كأس فلسطين' ولمظاهرة ضد التطبيع

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وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صور المشجعين في مباراة الجزائر وتونس التي جرت السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي في قطر، وهم يرفعون العلم الفلسطيني ولافتات كتب عليها "الكأس هدية من الشعب الجزائري لأهلنا في فلسطين.

كما لم يغب العلم الفلسطيني عن منصة التتويج أيضا، حيث عمد عدد من لاعبي منتخب الجزائر إلى رفعه إلى جانب علم بلادهم، ليمثل أقوى رد على موجعة التطبيع العربية مع الكيان الاحتلال.

كما توجه المدرب الجزائري مجيد بوقرع في تصريح صحفي عقب تتويجه مع محاربي الصحراء، إلى إهداء اللقب للفلسطينيين.

وقال المدرب مجيد بوقرع: "أهنئ كل المشجعين في الجزائر، وطبعا نحن لا ننسى الشعب في غزة وفلسطين وأهنئهم أيضا بهذا اللقب".

"القسام" أيضا لم تغب عن المباراة فقد ظهرت صورة محمد الضيف القائد العام لكتاب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، وحظيت الصورة على انتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في دعم للمقاومة الفلسطينية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وخرجت الجماهير الجزائرية في شوارع ولايات البلاد تهتف بالتتويج وتشيد بأداء اللاعبين وبالمدرب مجيد بوقرة. ورفع المحتفلون أعلام دولة فلسطين، تأكيدًا على أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها للشعوب العربية ضد التطبيع مع كيان الاحتلال.

"Vera Yammine" قالت:

الف مبروك #الجزائر و #فلسطين الحاضرة وجدانا وعلما

الاعلامي "جمال ريان" غرد قائلا:

مبروك للمنتخب الجزائري كأس العرب 2021 ولن ينسى الفلسطينون تلحف الجزائريين بعلم فلسطين ، ايها الجزائريون نحبكم في الله

"علاء بياع الامل" نشر صورة لافتة حملها مشجعو المنتخب الجزائري في المدرجات دعما لفلسطين وعلق قائلا:

من يتفق معي ان هذه أجمل صورة في #كأس_العرب2021 يبارك لاهلنا في الجزائر الحبيبة

"Souâd Nouar" نشر صورة للتضامن بين الجزائر وفلسطين وعلق قائلا:

أعلى القمة كالعادة ... اسياد اافريقيا و اسياد العرب ... عن قريب اسياد العالم ... انها الجزائر و انها فلسطين ... الحمد لله الف الف مبروووك

المغرد "Samirmhd" بدوره أسمى الكأس بكأس فلسطين.