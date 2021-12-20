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إصابة 67 فلسطينياً خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية برقة

إصابة 67 فلسطينياً خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية برقة
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أصيب مساء الأحد، 67 مواطناً فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة.

العالم - فلسطین

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 15 إصابة بالرصاص المعدني، و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

وكان أربعة مواطنين أصيبوا في وقت سابق من مساء اليوم، في اعتداء للمستوطنين على المركبات المارة قرب القرية.

ومنذ يومين، اندلعت مواجهات في قرية برقة بين شبان فلسطينيين وجيش الإحتلال، خلال محاولتهم التصدي لاعتداءات المستوطنين على منازل القرية.

ويأتي ذلك في أعقاب مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة إثنين آخرين الخميس في إطلاق نار على مدخل مستوطنة حومش المخلاة.

وكانت سلطات الحتلال أخلت مستوطنة حومش المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يترددون عليها بين الفينة والأخرى.

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