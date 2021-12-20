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الخارجية الإيرانية: لم نجر أي محادثات مباشرة مع أمريكا في فيينا

الخارجية الإيرانية: لم نجر أي محادثات مباشرة مع أمريكا في فيينا
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، اجراء أي محادثات مباشرة مع أمريكا بشأن مفاوضات فيينا.

العالم - ايران

وحول تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، لم نجر أي محادثات مباشرة مع أمريكا بشأن مفاوضات فيينا، بل رسائل سواء مكتوبة أو غير مكتوبة عبر نائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، وتم تقديم الإجابات على الفور.

وعن فبركات وسائل اعلام المنطقة حول العلاقات الإيرانية اليمنية، قال خطيب زاده: ان العلاقات الإيرانية اليمنية أقرب وأقوى من أي وقت مضى. كان السفير الإيراني في صنعاء، بحاجة إلى عناية طبية فورية، وقامت عدة دول، بما في ذلك العراق، بتقديم المساعدة في عودته.

وعن المباحثات بين إيران والسعودية، قال خطيب زاده: إن تقدم المباحثات مرهون بجدية الجانب الآخر. بالتأكيد ندعو الرياض إلى حلول سياسية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية السعودية لم تعقد بعد.

يتبع..

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الخارجية الإيرانية: لم نجر أي محادثات مباشرة مع أمريكا في فيينا

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