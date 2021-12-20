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لهذا السبب.. باحث سياسي سوري ينتقد جامعة الدول العربية

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي السوري الدكتور أسامة دنورة فقد اكد ان الفشل ليس في الجامعة العربية فحسب بل المؤتمرات الاقليمية التي تقام مرارا وتكرارا لحل أزمات المنطقة ايضا هي فاشلة في ان تكون موحدة.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف دنورة ان مجلس التعاون في الخليج الفارسي واتحاد دول شمال افريقيا فيها اختلافات جذرية حول قضايا اساسية. مؤكدا ان هذا يعود الى اختلافات جذرية في الانظمة الحاكمة في بعض الدول.

دنورة اشار الى ان الانظمة الملكية في الشمال الافريقي ودول الخليج الفارسي تنفذ سياسات الدول الكبرى والمشروع الأميركي في المنطقة. مشيرا الى انه في مصاف هذه الانظمة هناك دول تدعم قضايا الامة الرئيسية بما فيها القضية الفلسطينية وتناهض المشروع الصهيوني في المنطقة.

التفاصيل في سياق الفديو تامرفق..

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