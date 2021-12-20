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مضرب عن الطعام لليوم الـ126..حالة الأسير أبوهواش في تدهور مستمر

مضرب عن الطعام لليوم الـ126..حالة الأسير أبوهواش في تدهور مستمر
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

يقبع الأسير أبو هواش في عيادة سجن الرملة وحالته الصحية في تدهور مستمر بعد أنْ وصل لليوم الـ126 من إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري بدون محاكمة.

العالم ـ فلسطين

واعتقل أبو هواش من مدينة دورا قضاء الخليل يوم 27 من شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) العام الماضي ومنذ ذلك الحين حتى اليوم صدرت ضده ثلاثة أوامر تمديد للاعتقال الإداري بدون سبب يذكر وبدون تقديم أي لائحة اتهام بحقه. يُشار إلى أنّ الأسير أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال.

إلى ذلك، أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفقًا للمعلومات المتوفرة لها، أنّ أبو هواش يعيش أوضاعًا صحية صعبة في ظل رفض الاحتلال الاستجابة لمطالبه بإنهاء اعتقاله الإداري، بعد 126 يومًا من الإضراب عن الطعام.

وقالت الهيئة إنّ الاحتلال ما زال يحتجز الأسير أبو هواش في عيادة سجن “الرملة”، رغم الخطر الذي يتهدد حياته جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه، إضافة لنقص حاد في وزنه والإعياء والإجهاد الشديدين، كما أنه لا يقوى على الحركة إلّا من خلال كرسي متحرك.

وشددت على الخشية من تعرض أبو هواش لانتكاسة صحية مفاجئة، قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي، بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد، والكلى، والرئتين، كما جاء في بيانٍ رسميٍّ أصدرته الهيئة.

ودعت شخصيات قيادية، اليوم الاثنين، إلى التحرك دعماً وإسناداً لقضية الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة الأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض معركة الإضراب عن الطعام لليوم الـ126 على التوالي.

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مضرب عن الطعام لليوم الـ126..حالة الأسير أبوهواش في تدهور مستمر