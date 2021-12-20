رويترز : السعودية تعرض مطار أبها للبيع بداعي الخصخصة

العالم- السعودية

ولم ترد الوكالة تفاصيل اخرى حول السبب غير انها اكدت بان مطار ابها الدولي يسير على مسار الخصخصة ويخضع للدراسات النهائية بهذا الخصوص في اطار خطة تشمل قطاع الطيران.

ووفقا للوكالة فإن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد قال اليوم الاثنين إن السعودية تخطط لخصخصة قطاع المطارات إلى شركات قابضة وتحويلها إلى صندوق الثروة السيادي حيث سيتم خصخصة المطارات وعمليات الشحن والتموين والصيانة والخدمات الأرضية، وسيتم طرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال عبدالعزيز الدعيلج لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن مطار أبها الدولي يسير على "مسار الخصخصة" ويخضع للدراسات الفنية والاقتصادية النهائية.

وأشار إلى أن مطارات في الطائف والقصيم مطروحة أيضا للخصخصة، مضيفا أنه تجري دراسة طلبات الاستثمار في قطاع الطيران في المملكة.