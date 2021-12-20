الولايات المتحدة تعلن استعدادها للانخراط في الدبلوماسية مع روسيا

العالم-الامریکیتان

وأضاف البيت الأبيض أن الانخراط في الدبلوماسية مع روسيا سيكون عبر قنوات متعددة بينها الحوار الثنائي.

وأفاد بأن سوليفان أبلغ يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي بأن "أي حوار لا بد أن يكون قائما على المعاملة بالمثل وأن يزيل مخاوفنا من ممارسات روسيا".

وبحث أوشاكوف مع سوليفان هاتفيا المقترحات الروسية الأخيرة، حول الضمانات الأمنية في أوروبا.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين الاثنين: "واصل أوشاكوف وسوليفان مناقشاتهما في سياق المقترحات الروسية المعروفة التي وردت في مسودتي وثيقتين وتم تسليمها في وقت سابق للجانب الأمريكي".

وأضاف بيسكوف أن النقاش حمل طابعا "عمليا وبراغماتيا"، مشيرا إلى أن "مساعدي الرئيسين اتفقا على مواصلة اتصالاتهما".

وفي 17 ديسمبر طرحت روسيا مشروع اتفاقين أحدهما يشمل معاهدة مع الولايات المتحدة، والثاني العلاقات مع الناتو، ويتضمنان حزمة من الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا.

وكان أوشاكوف قد أبلغ سوليفان باستعداد موسكو لبدء المفاوضات على الفور حول الوثيقتين.

وسيمثل روسيا في المفاوضات المتوقعة سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية، الذي صرح السبت بأن موسكو تقترح على واشنطن مفاوضات ثنائية حول الضمانات الأمنية الروسية المقترحة.