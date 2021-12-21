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محملاً السعودية كامل المسؤولية

شاهد.. سفير اليمن في طهران يكشف معلومات عن أسباب استشهاد السفير إيرلو

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال السفير اليمني في إيران إبراهيم الديلمي أن حالة السفير الشهيد حسن إيرلو الصحية تدهورت منذ 10 أيام في اليمن نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا وبذل الطاقم الطبي اليمني جهوده لإسعافه ورعايته الصحية.

العالم - خاص العالم

وأضاف الديلمي في مقابلة خاصة مع قناة العالم الإخبارية أن الجانب اليمني حاول منذ 10 أيام بالتعاون مع الجانب الإيراني والعراقي والعماني من أجل الإسراع في عملية اجلاء السفير من صنعاء لتلقي العلاج بصورة افضل في إيران لكن بسبب تعنت الجانب السعودي الذي أخر عملية الإجلاء الى أن تدهورت حالة السفير.

وحمل الديلمي قوى العدوان وعلى رأسهم السعودية مسؤولية كبيرة وكاملة فيما وصلت اليه هذه الحالة التي ادت الى وفاة السفير الشهيد حسن إيرلو مشيراً الى أنه لو كان هناك إجلاء سريع للسفير ما كنا وصلنا الى هذه الحالة التي وصلنا اليها.

وأكد الديلمي على دور الشهيد البارز في تعزيز وتنمية العلاقات اليمنية - الإيرانية في تعبير عن مظلومية الشعب واليمني واسناده.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة صباح اليوم الثلاثاء عن استشهاد سفير إيران في اليمن متاثرا باصابته بمرض كورونا .

وقال خطيب زادة إن الشهيد حسن إيرلو ، الذي كان يعاني من اعراض بسبب القصف الكيمياوي الذي تعرض له اثناء الحرب المفروضة على ايران، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته ، وبسبب التعاون المتأخر لبعض الدول ، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية ورغم كل الاجراءات العلاجية لتحسين استهشد صباح اليوم الثلاثاء .

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