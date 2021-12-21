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ليبيا..تأجيل الانتخابات الرئاسية والمجلس الرئاسي يقدم مبادرة جديدة

ليبيا..تأجيل الانتخابات الرئاسية والمجلس الرئاسي يقدم مبادرة جديدة
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر ليبي مطلع أن المجلس الرئاسي في ليبيا سوف يتقدم بمبادرة خلال عدة أيام، تشمل تغيير موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد لتجرى بعد فترة، من 4 إلى 6 أشهر.

العالم-ليبيا

وقال المصدر، "أؤكد أن الانتخابات لن تجرى يوم 24 ديسمبر، وهناك مبادرة سيقدمها المجلس الرئاسي خلال أيام. هذه المبادرة تقضى بتغيير موعد الانتخابات، وتحديد موعد من المفترض أن يكون من 4 إلى 6 أشهر، وقد تصل إلى 8 أشهر".

وأضاف أن "المبادرة تشمل تثبيت الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتأكيد على بعض القوانين التي يسنها مجلس النواب، وأيضا تعاون القضاء مع هذه الجهات".

وتابع: "هناك أمور جعلت المجلس الرئاسي يتخذ قرار بتأجيل هذه الانتخابات ولكن إلى الآن رسميا لم يحدث التأجيل، سيحدث ربما قبل الجمعة أو بعد الجمعة أو ربما الأسبوع القادم".

كما أكد المصدر، أن الانتخابات الرئاسية، لن تجري في موعدها، بسبب المعطيات الموجودة الآن على الأرض والخلافات وترشح بعض الشخصيات الجدلية"، قائلا: "تأجل الموضوع ولم يعلن أحد عن التأجيل".

وأضاف: أن رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح تعرض لضغوط كبيرة لإلغاء الانتخابات، مشيرا إلى أنه "تلقي تهديدات كبيرة ليتم إلغاء هذه الانتخابات، وأن مسألة التهديدات مستمرة بشكل مخجل".

وأكد نواب في البرلمان الليبي، يوم أمس الاثنين، استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ‏وأن التشاور يجري الآن بشأن خارطة طريق جديدة. ‏

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

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