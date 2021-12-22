فصائل فلسطينية تشيد بعملية الدهس وتعتبرها ردا طبيعيا على جرائم إسرائيل+فيديو

العالم - فلسطين

واستشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، فيما اشتعلت النيران في سيارته، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "هآرتس": "قُتل فلسطيني مساء اليوم (الثلاثاء) شمال الضفة الغربية بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان (المجاورة لقرية يعبد الفلسطينية)، بعد الاشتباه في محاولته تنفيذ عملية دهس".

وقال القيادي في حركة حماس، عبد الحكيم حنيني، في بيان "نبارك عملية الدهس البطولية، والتي تأتي في إطار رد شعبنا على عدوان الاحتلال بحق الأسرى، والعدوان الآثم الذي نفذته قوات الاحتلال بحق أسيراتنا الماجدات".

وأضاف أن ارتقاء الشهداء "يزيد شعبنا إصرارا على مواصلة الطريق نحو الحرية، وإن هذه الدماء الزكية تكتب عهد الوفاء لأسرانا بالحرية".

وحذر القيادي في "حماس"، إسرائيل "من مواصلة عدوانه على الأسرى والأسيرات الماجدات".

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علام الكعبي، في بيان "نبارك العملية البطولية (..) التي تسلّحت بحرية شعبنا الصامد في مواجهة هذه العدوان المتواصل ضده".

وأضاف: "تأتي هذه العملية النوعية تكاملاً مع الفعل البطولي المقاوم الذي تتصدره جنين العزة والفداء".

من جانبها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية "نبارك عملية الدهس التي تؤكد إصرار شبابنا المنتفض على تبني خيار المقاومة حتى التحرير الشامل".

وأضافت: "نؤكد أن هذه العملية هي الرد العملي والطبيعي على البطش الصهيوني بحق أسيراتنا وأسرانا الأبطال، وعلى جرائم الاحتلال المتكررة في الضفة والقدس".