شاهد.. فلسطينيات تتظاهرن دعما للاسيرات

العالم-فلسطين

وجاءت المسيرة بدعوة من الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي بعنوان "ثبات يقلب المعادلة"، والتي وصلت مقر الصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

وقالت آمنة حميد نائب مسؤولة الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي لـ معا، إن الشعب الفلسطيني بكل فصائله ونساء فلسطين أيضا لن يسمحوا بتمادي إدارة مصلحة السجون بحق الأسيرات في سجون الاحتلال.

وأكدت أن الإطار النسائي للجهاد متواصلة في المسيرات التضامنية مع الأسيرات وإرسال رسائل دعم وإسناد لهن من غزة.

وشددت على أن الأسرى ليسوا وحدهم في هذه المعركة، منوهة أن كل النساء خلف الأسيرات، لافتة إلى أن الاحتلال يجب أن يدرك جيداً أن هناك أحرارا في الأرض يغضبون على كل اعتداء على الأسيرات.

وقالت حميد:" نساء الجهاد يرفعن رسالة احتجاج على عدوان الاحتلال على الأسيرات، ولن نسمح للاحتلال بالتمادي بحق الأسيرات."

وأشادت بالأسير يوسف المبحوح الذي انتقم للأسير، واصفةً إياه بالحر الذي أعاد الكرامة للأسيرات.