على ماذا اتفق بارزاني والمالكي خلال اجتماعهما اليوم؟

العالم - العراق

وذكر بيان للحزب ، أن: "الرئيس مسعود بارزاني رحب بوفد رفيع المستوى بقيادة نوري المالكي في صلاح الدين".

وناقش الإجتماع: "نتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت في أكتوبر الماضي والتطورات الأخيرة في العملية السياسية العراقية".

وأكد الاجتماع على "ضرورة مراجعة الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة والنظر في مبادئ الشراكة والتسوية والتوازن في عملية الحكم".

وفي جزء آخر من ذلك الاجتماع، بحسب البيان، فقد "تم تبادل الآراء حول التحديات التي تواجه مستقبل العراق، وقضايا الخدمات، والتهديدات الإرهابية، والمشاكل البيئية، ونقص المياه، ومطالب المواطنين، وتم التأكيد على استمرار الجهود التي تم فيها مناقشة آراء الطرفين لإيجاد حل مناسب للمرحلة المقبلة والتغلب على تحديات تشكيل حكومة عراقية جديدة".