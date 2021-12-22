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مكتب اعلام الاسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد

مكتب اعلام الاسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، صباح اليوم الأربعاء، بأن الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد في ظل عدم استجابة إدارة السجون إلى عادة الأمور إلى ما كانت عليه وخصوصاً عند الأسيرات.

العالم-فلسطين

وقال إعلام الاسرى: "إن ثلاث أسيرات بدأن بإضراب مفتوح عن الطعام، وستنضم إليهن باقي الأسيرات على مراحل، والأسيرات في سجن الدامون يطالبن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة للوقوف على جريمة التنكيل بهم والاعتداء عليهم".

ونوه إعلام الأسرى إلى أن الساعات القادمة تحمل في طياتها تصعيد خطير، بعد ورود أنباء مؤكدة عن اعتداء وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على الأسرى ورموزهم في قسم 12 بسجن (نفحه).

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرة مرح باكير، والأسيرة شروق دويات في زنازين سجن (الدامون)، كما أنها حولت قسم الأسيرات في سجن (الدامون) إلى قسم للعزل، وتمنع الأسيرات من الخروج إلى الساحة.

في سياق متصل، أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس) أنهم يتجهون نحو حل تنظيم شامل في كافة السجون، محملين الإدارة المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل وعن مجريات الأحداث".

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