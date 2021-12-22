الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. مؤتمر صحفي يتوج لقاءات أميرعبداللهيان في باكو

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان اليوم الأربعاء مع عدد من المسؤولين الآذريين، وبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - إيران

إلتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان في باكو اليوم الأربعاء الرئيس الآذربيجاني إلهام علييف وسلمه دعوة من الرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة طهران.

والتقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، اليوم الأربعاء في باكو، نظيره الآذربيجاني جيحون بايراموف؛ وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا والتقى أمير عبداللهيان رئيسة البرلمان الآذربيجاني صاحبة غفارو، وبحث معها بشأن التعاون ولاسيما في المجالات البرلمانية بين البلدين.

يذكر أن أميرعبداللهيان وصل العاصمة الآذربيجانية صباح اليوم الإربعاء، لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

روابط ذات صلة

أمیرعبداللهيان يسلم علييف دعوة من نظيره الايراني لزيارة طهران

 عبد اللهيان: لدينا الكثير من المشاریع لتطوير العلاقات مع باكو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترواح بين "الآن" وبين "3 الى 5" سنوات جنرالات "إسرائيل" وجدل الوقت الذي يحتاجوه لمهاجمة إيران!

في البيت الابيض.. خطة بايدن"لإعادة البناء"..هل تهدم بيت الحزب الديمقراطي؟

دعوات حقوقية بالتحقيق الجنائي حول قضية استشهاد اللداوي

فتح: تهديدات الاحتلال لن ترعب شعبنا

صوافطة: الاعتقال السياسي جريمة إنسانية ويتعارض مع القوانين

اتفاق تركي قطري على تشغيل مطار كابول