بالفيديو.. مؤتمر صحفي يتوج لقاءات أميرعبداللهيان في باكو

العالم - إيران

إلتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان في باكو اليوم الأربعاء الرئيس الآذربيجاني إلهام علييف وسلمه دعوة من الرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة طهران.

والتقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، اليوم الأربعاء في باكو، نظيره الآذربيجاني جيحون بايراموف؛ وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا والتقى أمير عبداللهيان رئيسة البرلمان الآذربيجاني صاحبة غفارو، وبحث معها بشأن التعاون ولاسيما في المجالات البرلمانية بين البلدين.

يذكر أن أميرعبداللهيان وصل العاصمة الآذربيجانية صباح اليوم الإربعاء، لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.