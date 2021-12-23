الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس تؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأهمية تعزيز مجالات التعاون

تونس تؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأهمية تعزيز مجالات التعاون
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي متانة العلاقات التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي وأهمية مواصلة تعزيز مجالات التعاون المتنوعة بين الطرفين.

العالم - افريقيا

واستعرض الجرندي - خلال الاتصال - القرارات والتدابير التي اتخذها الرئيس التونسي يومي 25 يوليو و13 ديسمبر 2021 موضحا مختلف مراحل المسار السياسي والمؤسساتي المستقبلي الذي سيتوج بتنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية خلال اتصال هاتفي أجراه الجرندي مع مفوض شئون التوسع وسياسة الجوار لدى الإتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي.

وأكد الجرندي أن هذه التدابير تعكس حرص الرئيس التونسي على تكريس مسار ديمقراطي سليم ومستدام يرسخ دولة القانون ويعزز الحقوق والحريات.

من جهته، أعرب فارهيلي عن استعداد الجانب الأوروبي المتجدد لمرافقة تونس في سعيها نحو التعزيز الديمقراطي والإقلاع الاقتصادي من خلال دعم التعاون المالي لاسيما عبر تنفيذ البرمجة المالية للفترة 2022-2027 مؤكدا في ذات الوقت أن الإتحاد الأوروبي سيبقى الشريك الذي يمكن أن تعول عليه تونس لتجاوز هذه الفترة الدقيقة واسترجاع الحيوية الاقتصادية.

كما أعرب عن دعم تونس للمضي في تنفيذ الاستحقاقات السياسية المعلن عنها إضافة إلى الإصلاحات الضرورية الأخرى بما يمكن من إعادة الحيوية للاقتصاد التونسي و تعزيز التنمية.

روابط ذات صلة

تونس.. الحكم على المرزوقي بالسجن 4 سنوات

وثيقة: حكومة تونس تخطط لتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة

مواجهات بين الأمن والمحتجين بولاية القصرين التونسية

تونس.. تعليق إعتصام"بورقيبة"والداخلية تتهم محتجين بالاعتداء على الشرطة

تونس..وزير الخارجية يؤكد موقف بلاده ازاء ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن: إذا كنت في صحة جيدة سأشارك في الانتخابات مرة أخرى

استشهاد مواطن سوري بريف الحسكة برصاص القوات التركية

تونس تؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأهمية تعزيز مجالات التعاون

أمريكا تحذر روسيا..أي عدوان ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة

الجزائر: حزب جبهة التحرير الوطني يتصدر نتائج الانتخابات المحلية

صنعاء: تحالف العدوان يعرقل جهود إعادة تشغيل مطار صنعاء