روسيا تقدّم لأمريكا مواعيد مقترحة للمحادثات حول الضمانات الأمنية

العالم-روسيا

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، قوله إنّ موسكو لن تقبل أي شروط مسبقة لإجراء المحادثات.

وتريد روسيا ضمانات ملزمة قانونياً من واشنطن ومن حلف شمال الأطلسي، بعدم قبول أوكرانيا عضواً في الحلف أو نشر قوات أو أسلحة هناك.

وتصرّ أوكرانيا على أن من حقها الانضمام للحلف، وتقول إن موسكو ربما تكون تخطط لغزو أراضيها، مع استمرار حشد القوات الروسية قرب الحدود.

في السياق نفسه، نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الخميس، إن مئات من أفراد قوات المظليين الروسية سيجرون تدريبات قرب حدود أوكرانيا خلال أيام.

وسيشارك نحو 1200 جندي، وأكثر من 250 مركبة وطائرة حربية في التدريبات التي ستكون مقسمة بين منطقة تدريب بالقرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014 وإقليم كراسنودار القريب.

ونقلت "إنترفاكس" عن الوزارة إشارتها إلى أن القوات ستحاكي عملية استيلاء على منطقة في إطار هجوم واسع.