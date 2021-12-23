وزير خارجية المغرب يحتفل باتفاقه مع الاحتلال 'ماض وحاضر ومستقبل'!

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وأوضح بوريطة، في ندوة عقدت عن بعد بهذه المناسبة، بمشاركة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والقائم بالأعمال في سفارة واشنطن بالمغرب دافيد جرين، أن هذه الذكرى الأولى هي تجديد لوعد على 3 مستويات، يتضمن التزاما أصيلا إزاء الأشخاص، وبناء ملموسا لشراكة، والتزاما فعالا من أجل السلام، على حد تعبيره.

وزعم أن "نجاح هذا الاتفاق يأتي من خلال تجديد ربط مليون إسرائيلي من أصل مغربي مع إرثهم الثقافي، ومن خلال زيارتهم لأرض أجدادهم".

ودعا الوزير المغربي إلى توسيع دائرة هذه الشراكة، وقال: "مع تأكيد الإعتراف الكامل والكلي لسيادة المغرب على صحرائه، ومع استئناف العلاقات مع «دولة إسرائيل»، حمل الإعلان الثلاثي المشترك رسالة سلام كبيرة"، على حد قوله.

ونص الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب والكيان الإسرائيلي، وجاء ذلك بعدما أعلن ترامب في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020 عن تطبيع العلاقات بشكل كامل بين المغرب وكيان الاحتلال "الإسرائيلي"، بموازاة إعلانه اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.