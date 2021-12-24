اوميكرون يلغي احتفالات عيد الميلاد في اوروبا واميركا

العالم - اوروبا

احتفالات ملغاة واحتفالات محدودة واخرى مشروطة؛ هكذا سيستقبل العالم السنة الميلادية الجديدة في ظل الانتشار الواسع للمتحور أوميكرون من فايروس كورونا.

بالرغم من ان الدراسات الاولية حول سلالة أوميكرون تشير الى نسبة خطورة اقل من المتحور دلتا، الا ان سرعة انتشاره لاتزال توقع الكثير من الاصابات خاصة في القارة الاوروبية والولايات المتحدة.

في ايطاليا شددت السلطات القيود لكبح زيادة كبيرة في الإصابات، إذ حظرت جميع الاحتفالات العامة بالعام الجديد، نظرا لارتفاع الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي، حيث سجلت البلاد ارتفاعا في عدد الاصابات والوفيات تجاوزت 70 بالمئة في غضون أسبوع فقط.

وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا:"إن وضع الكمامة سيكون إلزاميا في المواصلات والأماكن العامة. وسيتم حظر الحفلات والتجمعات بالأماكن المفتوحة حتى نهاية يناير/كانون الثاني".

اما فرنسا التي اعلنت قبل اسبوع الغاء التجمعات في باريس ومناطق اخرى، سجلت أكثر من واحد وتسعين ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، في موجة خامسة تحصد أكبر عدد إصابات يومية منذ تفشي الجائحة في البلاد.

في المملكة المتحدة التي الغيت الحفلات في بعض مدنها منها العاصمة لندن، اقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم تجاوز الجائحة وحض البريطانيين على أخذ لقاح كوفيد في ظل الارتفاع القياسي بعدد الاصابات بسبب متحورة أوميركون وتسجيل البلاد اكثر من مئة وعشرين الف اصابة يومية.

لم تختلف القارة الامريكية كثيراً عن الاوروبية بعد ان اصبحت الإكوادور أول دولة في العالم تفرض لقاح كوفيد على الأطفال والبالغين على حد سواء، وذلك بعد وصول متحور أوميكرون الى هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة الاكوادورية أن التلقيح الإلزامي ينطبق على الاشخاص من سن الخامسة فما فوق.

اما في الولايات المتحدة التي مازالت المتصدرة لقائمة الاصابات والوفايات جراء كورونا في العالم، فبات أوميكرون يشكل اكثر من سبعين بالمئة تقريبا من الإصابات في أنحاء البلاد و90 بالمئة في بعض المناطق، منها نيويورك التي فرضت قيوداً على احتفالات ساحة تايم اسكوير الشهيرة وخفضت اعداد المشاركين الى الثلث واشترطت الحضور باظهار اوراق تؤكد تلقي اللقاح كاملا.