جهاز مكافحة الإرهاب يوضح استراتيجية العراق ويعلن موعد تطبيقها

العالم - العراق

وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح صحفي :"تم تشكيل مجلس أعلى لمراقبة الاستراتيجية الخمسية من مستشارية الأمن القومي، بالإضافة الى طبعها وتوزيعها لكل الجهات من الوزارات والمؤسسات الحكومية ولكل السفارات والقنصليات عبر وزارة الخارجية العراقية وكذلك المنظمات الدولية وجامعة الدول العربية".

وبين ان "الستراتيجية فيها محاور محلية واقليمية ودولية وتهدف لتشخيص السليات والايجابيات وتطوير الأداء وعبر ورش عمل".

وأوضح النعمان، ان "الستراتيجية الخمسية تمثل رؤية الدولة العراقية في مكافحة الارهاب وهي من أولى مهام جهاز مكافحة الإرهاب الذي أعدها وأطلقت في عام 2021 وبدأنا بمباشرة عملية آليات تنفيذها، وسنشرع بها في بداية 2022 بالعمل مع كل وزارة ضمن دورها في مكافحة الارهاب واستثمار كل جهات الدولة بذلك".