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القبض على ارهابي حاول دخول قضاء خانقين العراقية

القبض على ارهابي حاول دخول قضاء خانقين العراقية
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ارهابي حاول دخول قضاء خانقين في محافظة ديالى.

العالم - العراق

وقالت خلية الإعلام الأمني بحسب السومرية نيوز، أنه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الاولى احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع والتي اكدت توجه احد الارهابيين قادما من كلار للدخول الى قضاء خانقين بمحافظة ديالى".

وأضاف "على ضوء تلك المعلومات وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة الاول تم نصب كمين محكم في سيطرة بابا محمود مدخل قضاء خانقين اسفرت عن القاء القبض على الارهابي المطلوب للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب وجرى بعدها اتخاذ الاجراءات الاصولية لتسليمه الى جهة الطلب".

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القبض على ارهابي حاول دخول قضاء خانقين العراقية

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