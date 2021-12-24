هذه الطائرة التي استخدمها العدوان في غاراته على صنعاء

العالم- اليمن

وقالت صحيفة الاخبار اللبنانية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان العدوان استخدم في استهدافه للأحياء السكنية خلال اليومين الماضيين، طائرات "رافال" الفرنسية إذ إن أصوات الطائرات المعادية وعملياتها بدت مختلفة عن العمليات السابقة التي صارت مألوفة لدى سكان المدينة، فيما القنابل المستخدَمة في الغارات الأخيرة شديدة الانفجار، وتتسبب بأضرار كبيرة.

وشنّ الطيران، فجر الخميس الماضي، سلسلة غارات عنيفة على الجسر الرابط بين شارعي الستين والسبعين، وعلى الحيّ السكني القريب من الجسر، ما أدى إلى تساقط نوافذ المنازل، ووقوع ضحايا من المدنيين، فضلاً عن تضرر مستشفى الأمومة والطفولة في السبعين، وهو مستشفى مركزي معنيّ بصحة الطفل والأم.

واشارت الصحيفة الى ان التصعيد الجوي السعودي كشف حجم الارتباك الذي تعيشه الرياض جرّاء تقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في مدينة مأرب، وسيطرتها على مساحات واسعة في منطقة نجران شمال محافظة الجوف.