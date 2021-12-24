الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

هذه الطائرة التي استخدمها العدوان في غاراته على صنعاء

هذه الطائرة التي استخدمها العدوان في غاراته على صنعاء
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة عربية عن نوع الطائرات التي استخدمها العدوان في استهدافه للاحياء السكنية والاعيان المدنية بالعاصمة صنعاء .

العالم- اليمن

وقالت صحيفة الاخبار اللبنانية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان العدوان استخدم في استهدافه للأحياء السكنية خلال اليومين الماضيين، طائرات "رافال" الفرنسية إذ إن أصوات الطائرات المعادية وعملياتها بدت مختلفة عن العمليات السابقة التي صارت مألوفة لدى سكان المدينة، فيما القنابل المستخدَمة في الغارات الأخيرة شديدة الانفجار، وتتسبب بأضرار كبيرة.

وشنّ الطيران، فجر الخميس الماضي، سلسلة غارات عنيفة على الجسر الرابط بين شارعي الستين والسبعين، وعلى الحيّ السكني القريب من الجسر، ما أدى إلى تساقط نوافذ المنازل، ووقوع ضحايا من المدنيين، فضلاً عن تضرر مستشفى الأمومة والطفولة في السبعين، وهو مستشفى مركزي معنيّ بصحة الطفل والأم.

واشارت الصحيفة الى ان التصعيد الجوي السعودي كشف حجم الارتباك الذي تعيشه الرياض جرّاء تقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في مدينة مأرب، وسيطرتها على مساحات واسعة في منطقة نجران شمال محافظة الجوف.

روابط ذات صلة

اليمن على عتبة الانتصار النهائي 

وزارة دفاع اليمن تكرم أسرة الشهيد صالح الصماد بدرع الوفاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. مناورات ايران ترسل تحذيرات شديدة للاحتلال وتظاهرات مغربية ضد التطبيع

ما وراء اتهام حزب الله بعرقلة الاهداف الامريكية؟

العراق.. تنبيه من الخطوط الجوية للمتوجهين الى موسكو

هذه الطائرة التي استخدمها العدوان في غاراته على صنعاء

الهجمة الامريكية على المقاومة في لبنان

صور قادة النصر تملأ الحشود الجماهيرية الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية قرب الخضراء