إيقاف مذيعة عمانية بعد مقابلة مع عضو في مجلس الشورى يثير غضبا بالسلطنة

العالم- سلطنة عمان

وتحت وسم #متضامن_مع_خلود_العلوي أعرب كثيرون عن تضامنهم مع المذيعة التي كانت تقدم برنامجا حواريا إذاعيا قبل أن تقرر وزارة الإعلام إيقافها.

وتقدم خلود برنامج "كل الأسئلة" الذي حقق نجاحا في الفترة الماضية في إذاعة ‎"هلا أف أم" وهي أيضا مدير عام الإذاعة التي تعد أول إذاعة خاصة في ‎عمان.

وتداول ناشطون مقطع من مقابلة أجرتها خلود مع عضو مجلس الشورى العماني محمد الزدجالي، الذي وجه انتقادات لرئاسة مجلس الشورى ووزارة الإعلام، وربطوا بين إيقاف المذيعة وتصريحاته، خاصة أن وزارة الإعلام أصدرت تعميما طلبت فيه من وسائل الإعلام التنسيق المسبق مع مجلس الشورى عند استضافة أعضاء الشورى.