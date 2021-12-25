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مسلحون موالون لتركيا يختطفون عددا من السوريين في عفرين

مسلحون موالون لتركيا يختطفون عددا من السوريين في عفرين
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

شن مسلحون موالون لتركيا حملة مداهمات وخطف بحق المواطنين السوريين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مصادر محلية أنه "في سياق ممارساتهم الإرهابية المتواصلة للضغط على الأهالي وإجبارهم على ترك منازلهم قامت مجموعات إرهابية مما يسمى (فيلق الشام) بمداهمة عدد من المنازل في قرية بنيراكا التابعة لناحية راجو بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي".

ولفتت المصادر إلى أن "مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا خلال المداهمة على إطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي قبل أن يقوم الإرهابيون باختطاف عدد من المواطنين واقتيادهم إلى أحد مقراتهم".

وتستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية والمسلحون الموالون لها وتزداد عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح وفرض الأتاوات وغيرها من الممارسات القمعية بحق المدنيين لإجبارهم على ترك منازلهم والاستيلاء عليها.

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