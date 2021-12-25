7 سنوات على اعتقال الشيخ علي سلمان

العالم – نقطة تواصل

ويسلط برنامج "نقطة تواصل"، الضوء على مرور 7 سنوات على اعتقال الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان من قبل النظام البحريني في قضية تعتبر من أغرب القضايا في تاريخ القضاء البحريني.

وبحث البرنامج في تداول النشطاء البحارنة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع الابرز، حيث تم تداول مجموعة من مقاطع الفيديو والصور والبوستات والمواقف، التي أكد عليها الشيخ علي سلمان عندما قال "انني على استعداد أن اقضي عمري كله خلف القضبان في سبيل الله ومن أجل حريتنا وكرامة أبنائنا".

وعرض البرنامج في تداول النشطاء البحارنة هشتاغات غردوا فيها في كافة مواقع التواصل الاجتماعي وكان ترند البحرين أبرز تلك الهاشتاغات ومنها هشاشتاغ محاكمة وطن و وطن خلف القضبان وهاشتاغ ولو بقيت العمر كله وهاشتاغ رجل السلام وغيرها..

واستعرض البرنامج فيديو ما قاله الشيخ علي سلمان "عهدٌ بيني وبين لباس رسول الله، إنني في اليوم الذي أخشى من أحد، أميرٌ أو ملك، أنزع هذه العمامة وأترك هذا الدرب".

وغرد حسين الديهي قائلا:" في كل محطات حياته من بدايات ممارسة العمل السياسي وضصولا الى الهجرة ومن ثم تأسيس الوفاق والتجربة النيابية وانتهاء بما بعد 2011 كان له الشيخ علي سلمان صفات تميز بها وهي الروحية والثبات والاخلاص والعزم والتصميم والتمسك بالحق فهو من الرجال الذين يواجهون المحن بعقيدة راسخة".

وتغريدة الدكتورة ريما شعلان زوجة الشيخ علي سلمان قائلة:" العام السابع من الاعتقال وليلتحق بمن سبقه من الرموز لتبعث السلطة برسالة عالية الصوت لا حرية لأي معارض مهما كان سقف مطالبه".

كما تطرق البرنامج الى آخر دراسة لصندوق النقد الدولي على أن :"البحرين ثالث أغنى دولة عربيا في 2021". ما يثير غضب الشارع البحريني بسبب الواقع المرير الذي يعيشه المواطن البحريني.

ونشر البرنامج فيديو يظهر مواطنة بحرينية تستعرض العاطلين عن العمل وقلة الوظائف والفقر والبطالة في جزيرة سترة في المنامة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...