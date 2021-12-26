أردوغان: تركيا حشدت مواردها من أجل إندونيسيا

العالم - تركيا

وأضاف الرئيس التركي في رسالة مرئية بمناسبة الذكرى السنوية 17 لكارثة التسونامي أن أنقرة أبدت تضامنها الملموس مع الشعب الإندونيسي آنذاك.

وأكد أردوغان أن تركيا وإندونيسيا لديهما علاقات صداقة راسخة ومتجذرة، مترحما على أرواح ضحايا الكارثة، بحسب وكالة "الأناضول".

وأوضح أردوغان أن تضامن بلاده مع إندونيسيا جاء امتثالا لأمر النبي الكريم بأن المسلمين إخوة.

وقال إن بلاده لم تترك الشعب الإندونيسي وحيدا في أوقات الشدائد على الرغم من بعد المسافات.

ولفت إلى أن أنقرة بعثت على الفور فرق إنقاذ من الهلال الأحمر والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، للمناطق التي تضررت من تسونامي.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه أجرى زيارة إلى إندونيسيا في 2005 عندما كان رئيسا للحكومة بعد الكارثة مباشرة.

وكان زلزال تزيد قوته عن 9 درجات قد ضرب في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2004 أعماق المحيط الهندي قبالة الشواطئ الغربية لجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأدى الزلزال إلى تشكل موجات تسونامي في مياه المحيط، وصل ارتفاعها 30مترا وضربت العديد من البلدان على سواحل المحيط الهندي.

وتسببت الكارثة في مقتل أكثر من 230 ألف شخص في 14 بلدا، في مقدمتها إندونيسيا.