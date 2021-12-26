حاكم رأس الخيمة یستقبل سفير الاحتلال الإسرائيلي بالامارات

العالم- الامارات

و"رحب حاكم رأس الخيمة، بسفير الاحتلال وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد.

وأعلن وزير خارجية الإحتلال الاسرائيلي، يائير لابيد، يوم أمس السبت، تعيين رئيس اتحاد الفنادق في الكيان الإسرائيلي، أمير حايك، سفيرا للكيان لدى الإمارات، ليصبح حايك رسميا أول سفير لتل ابيب في الإمارات بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين في منتصف أيلول/ سبتمبر العام الماضي.

وكان لابيد قد افتتح، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، قنصلية للكيان الإسرائيلي في دبي، ووقعت ابو ظبي في 13 أغسطس 2020 اتفاق التطبيع مع الاحتلال، لتصبح الإمارات ثالث دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، توقع اتفاقية تطبيع تل ابيب، وكذلك الدولة الخليجية الأولى التي تقوم بذلك وتلاها النظام الحاكم في البحرين.