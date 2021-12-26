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الاردن يعيش صدمة جراء ارتفاع كبير باصابات اوميكرون

الاردن يعيش صدمة جراء ارتفاع كبير باصابات اوميكرون
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" اليوم الأحد، في المملكة.

العالم- الاردن

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وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، عادل البلبيسي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن "الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصلت إلى 328 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية".

وأكد البلبيسي أن "وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية".

من جهته قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، إن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الإصابات بمتحور "أوميكرون".

وأضاف خلال لقاء مع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، أن "كافة الإصابات بالمتحور الجديد أعراضها خفيفة، ولا يحتاج أي من المصابين للدخول إلى المستشفيات وذلك نتيجة تلقيهم جرعتي اللقاح على الأقل".

وكشف أن "الاصابات بـ"أوميكرون" ستستمر بالزيادة حتى يصبح النسخة السائدة.

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